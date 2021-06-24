شكرا لقرائتكم خبر عن طرائف وغرائب في يورو 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس- أ ف ببالإضافة إلى المجريات الفنية التي رافقت كأس أوروبا في كرة القدم المقامة راهناً في 11 دولة مختلفة، سرقت الأنظار بعض الطرائف والغرائب في دور المجموعات. تلقي وكالة فرانس الضوء على أبرزها.يورو أو الزواج؟كان متوقعاً أن يقول الجناح ياكوب بيشيك «نعم» لخطيبته في 11 حزيران/يونيو، بدلاً من ذلك، استقل طائرة منتخب تشيكيا المتجهة إلى غلاسكو لخوض كأس أوروبا، أجّل لاعب سلافيا براغ الجديد زفافه حتى السابع من تموز/يوليو، موعد نصف النهائي الثاني.قال مازحاً «إذا بلغنا هذا الدور، من الواضح أننا سنقوم بتأجيل جديد»، تأهل منتخب تشيكيا وسيخوض ثمن النهائي.فودا والصحفالألماني فرانكو فودا مدرب النمسا لا يقرأ الصحف «لم أقرأ أي صحيفة منذ 14 يوماً»، انتُقد لوضع نجم الفريق دافيد الابا في مركز قلب الدفاع «أتخذ قراراتي بمفردي مع الجهاز الفني، لا أريد التأثير علي»، بعد الفوز التاريخي على أوكرانيا والتأهل إلى ثمن النهائي، قال مبتسماً «حسناً، ربما ألقي نظرة سريعة على الصحف غداً».نجل هوملس يحتفلبعد تسجيله عن طريق الخطأ في مرمى فريقه خلال مواجهة فرنسا، احتفل نجل المدافع ماتس هوملس عندما رأى الكرة تدخل الشباك، قال مدافع بوروسيا دورتموند عن نجله البالغ 3 سنوات «اعتقدَ أن الكرة دخلت الشباك، هذا جيد، قالوا لي إنه احتفل، يجب أن أقوم بإيضاح الأمور له».صفارات الإنذارأطلق مشجع يبلغ الرابعة عشرة صفارات الإنذار في معسكر منتخب ألمانيا، على أمل الاقتراب من لاعبيه المفضلين، ليتدخل رجال الأمن ويقبضوا عليه، فيما فضل الاتحاد الألماني عدم تقديم شكوى بحقه.رونالدو وبوغباخطف البرتغالي كريستيانو رونالدو الأنظار عندما أزال زجاجتين من المشروب الغازي كوكا-كولا وُضعتا أمامه من قبل منظمي البطولة القارية، كون الشركة أحد الرعاة الرسميين، قال المهاجم الذي يخلو نظامه الغذائي من السكر للحفاظ على لياقته البدنية التي لا تشوبها شائبة «ماء، وليس كوكا-كولا».في اليوم التالي، وقع «هاينيكن» راع آخر لليورو والاتحاد الأوروبي (ويفا)، ضحية أحد نجوم البطولة، عندما قام بطل العالم الفرنسي بول بوغبا بسحب زجاجة جعة خالية من الكحول عن الطاولة خلال مؤتمر صحفي.أي مباراة هذه؟تحسّر الرومانيون على غياب بلادهم برغم استضافة بوخارست بعض مباريات كأس أوروبا، نقلت قناة «برو تي في» المباراة الافتتاحية بين تركيا وإيطاليا دون عرض هوية المنتخبين المشاركين ونتيجة وتوقيت المباراة، عبّر المشاهدون عن غضبهم على مواقع التواصل الاجتماعي وكتب أحدهم «أي مباراة هذه التي تنقلها برو تي في؟ لو كانت بالأبيض والأسود لاعتبرنا أننا في الثمانينات».العراف أخيلمنذ العام 2017 تبدي مدينة سان بطرسبورغ الروسية شغفاً لتوقعات الهرّ أخيل، باختياره أحد وعاءين أمامه، كان أخيل المتواجد في متحف إيرميتاج الشهير معتمداً في كأس القارات 2017 وكأس العالم 2018.قبل مباراة الافتتاح في كأس أوروبا، وعلى طريقة الأخطبوط بول، اختار وعاء عليه علم إيطاليا مؤشراً إلى الفوز على تركيا، ثم اختار فوز بلجيكا على روسيا، لكنه أخفق باختيار بولندا أمام سلوفاكيا (1-2). سيتم اللجوء إلى توقعاته في المباريات المقررة فقط في سان بطرسبورغ وآخرها في ربع النهائي. ولعلّ أبرز منافسي أخيل، الأسد التايلندي بوي الذي حقق نجاحاً باهراً في توقع نتائج دور المجموعات.رهانات الجعةلتحفيز الجماهير للقدوم إلى مناطق المشجعين «فانزون» في لفيف الأوكرانية «منحنا 100 كوب من الجعة مجانا بعد تسجيل كل هدف» خلال مباراة بلجيكا وروسيا، بحسب المتحدث باسم المنطقة الواقعة غرب أوكرانيا، سجلت بلجيكا ثلاثية، ولو أدركت الرابع، لكبّدت المنظمين ثلاثة أضعاف الرهان الذي دفع 1100 شخص للحضور.

تحفيز ذهني

قبل مواجهة البرتغال، دعا مدرب ألمانيا يواكيم لوف البطلة الأولمبية كريستينا فوغل التي تعرضت للشلل نتيجة حادث خلال التمارين في 2018، والتي تعمل مدربة تحفيز للأشخاص ذوي الصعوبات، لتحفيز الفريق بعد الخسارة الافتتاحية ضد فرنسا بهدف، وبعد فوز عريض للألمان على البرتغال 4-2.

ديشان حارس شخصي لمانشيني

يتذكر مدرب فرنسا ديدييه ديشان لاعب يوفنتوس السابق مباراته في الدوري الإيطالي مع المدرب الحالي لسكواردا أتزورا روبرتو مانشيني، يقول «ديدييه»: «بالطبع يتذكرني، كان هو الفنان وأنا أحاول الحد من تحركاته»، التقى النجمان عدة مرات بين 1995 و1999 عندما كان «مانتشو» مع سمبدوريا ثم لاتسيو.

تابع ديشان «في سمبدوريا، كان لاعباً موهوباً، لكنها كانت حياتنا الأولى، والآن نفكر بالثانية»، ألحق ديشان إحدى خسارتين فقط بمانشيني المدرب مع إيطاليا قبل مونديال 2018 في نيس (3-1).