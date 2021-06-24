بالصور: أفضل 7 مواقع ترفيهية في دبي يمكن للأطفال زيارتها صيفاً!

- عالم«آي إم جي»

- كيدزانيا - دبي مول

- «ليجو لاند»

- صالة ترامبولين«باونس»

- مركز «ذا جام جار» للفنون

- «أدفنتشر زون» الرياضية

- متنزه «أير مانياكس»

دبي: ”الخليج 365”

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تزخر دبي بمجموعة واسعة من الوجهات الداخلية والصالات المكيفة المغلقة التي تقدم للأطفال طيفاً واسعاً من التجارب الترفيهية والتثقيفية التي تتيح لهم الاستمتاع بالأجواء المنعشة والأنشطة التفاعلية بصحبة عائلاتهم خلال فترة العطلة الصيفية، وذلك في إطار الالتزام بإجراءات السلامة الشاملة والتدابير الاحترازية المعتمدة.

مغامرات مشوقة

وتعتبر «آي إم جي» عالم من المغامرات، أكبر وجهة ترفيهية مغلقة ومكيفة في دبي، ومحطة مثالية لقضاء يوم مليء بالمرح والتسلية مع أفراد العائلة. وتضم الوجهة 5 مناطق مغامرة هي «مارفل»، و«الوادي المفقود»، و«كرتون نتورك»، و«آي إم جي بوليفارد»، و«نوفو سينما»، ما يضمن للزوار الاستمتاع بتجارب حماسية ومسلّية، وكذلك لقاء شخصياتهم المفضلة مثل فتيات القوة والمنتقمون.

فيما يحتضن دبي مول مركز «كيدزانيا» التعليمي والترفيهي للأطفال، والذي يمتد على مساحة داخلية واسعة تضم تصاميم ومرافق تحاكي العالم الحقيقي، ما يتيح للصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و16 عاماً فرصة استكشاف أكثر من 70 مهنة وحرفة مختلفة في المدينة التفاعلية التي تطلق عروضاً ترفيهية خاصة، وجلساتٍ لتعليم طرق تحضير البيتزا، وتزوّد الصغار بمهارات إدارة أموال مشاريعهم الخاصة وغيرها الكثير من التجارب التعليمية والأنشطة المسلية.

وتُعد «ليجولاند- دبي» محطةً مثاليةً للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و12 عاماً. وتبرز المدينة المصغّرة من بين مناطق المتنزه الترفيهي المميزة، حيث تمتد على مساحة تفاعلية فريدة تم تصميمها باستخدام أكثر من 20 مليون مكعب ليجو ضمن صالة داخلية مكيّفة، كما تضم مجسمات تحاكي أبرز معالم الشرق الأوسط مثل مجسم برج خليفة، أطول مبنى مصنوع من مكعبات الليجو في العالم. ويمكن للزوار بناء مدينتهم الخاصة على طاولة لعب بطول 10 أمتار.

وتشكل صالة «باونس»، أكبر صالة ترامبولين مغلقة في دبي، وجهةً مثاليةً للصغار، حيث تغطيها منصات الترامبولين المتصلة ببعضها، والمجسمات المطاطية، ومسار تحدي العقبات والمغامرة. فيما يعتبر باونس إكس مسار «فري ستايل» الأول من نوعه في العالم، وهو يضم ملعباً داخلياً مع مسارات باركور ومرافق مخصصة لرياضات فري ستايل وغيرها الكثير من الأنشطة الحماسية والتجارب الحركية. فيما يمكن للمبتدئين من عشاق القفز وتسلق الجدران ممارسة هواياتهم في منطقة الترامبولين التي تناسب مستوياتهم.

تجارب فنية

و يعدّ «ذا جام جار» مركز الفنون المبتكر في منطقة القوز، من الوجهات الداخلية التي تطلق برامج أسبوعية من ورش العمل التفاعلية، والصفوف الإبداعية متعددة الوسائط، والتجارب الفنية الحسية، والتي تناسب الأطفال من سن 4 سنوات وكذلك اليافعين والكبار.

أنشطة التحدي والمغامرة

وتمثّل «أدفنتشر زون» وجهة مثالية للاستمتاع بالأنشطة الرياضية وتجارب التحدي المشوقة في صالاتها المغلقة، ويمكن للصغار على اختلاف أعمارهم ومستوياتهم قضاء أوقات مميزة أثناء ممارسة كرة القدم في الملعب المغلق أو السير على الحبال العالية أو القفز على الترامبولين أو تجربة المسار الانزلاقي أو التزلج أو تسلق الجدران بتوجيه وإشراف مدربين مؤهلين.

كما يوفر متنزه «أير مانياكس» الترفيهي أنشطة تفاعلية ضمن منطقة مطاطية داخلية مزودة بمختلف أنواع مسارات التحدي ومساحات اللعب بما فيها مناطق مخصصة للأطفال الصغار. وتقدم الوجهة التي تمتد على مساحة 15 ألف قدم مربعة تجارب مفعمة بالحماس والتسلية، حيث تقوم أنشطة مسار التحدي على نظام جمع النقاط، ما يعزز الحس التنافسي بين الصغار.

ويمكن للعائلات اصطحاب أطفالهم إلى إكستريم ليزر تاج لتشكيل فرق تنافسية وسط أجواء مفعمة بالحركة والتشويق. وتضم الوجهة الداخلية والمصممة لهذه التجربة أبراجاً ومنحدرات ومتاهات ومنصات مراقبة وتأثيرات ضوئية وتقنيات حديثة، ما يضمن للأطفال تجربة تفاعلية ومسلية للغاية.

تدابير صحية

ويستطيع زوار وسكان دبي ارتياد جميع وجهات ومعالم الإمارة دون قلق على سلامتهم، حيث تتقيد جميع هذه الوجهات بتدابير صارمة تضمن صحتهم، كما تحصل المنشآت السياحية الملتزمة بإرشادات الصحة والسلامة على ختم «دبي الضمانة» الذي يعتبر شهادة تصديق معتمدة. ومنح المجلس العالمي للسفر والسياحة مدينة دبي ختم السفر الآمن عام 2020 لتعزيز ثقة المسافرين بزيارة الوجهة خلال عام 2021.