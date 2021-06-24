شرطة أبوظبي تشارك بحزمة مبادرات في «اليوم العالمي لمكافحة المخدرات»

أبوظبي:

”الخليج 365”

تُشارك شرطة أبوظبي، بحزمة متنوعة من المبادرات والفعاليات التوعوية في «اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها» الذي يصادف 26 يونيو، تحت شعار «ملتزمون يا وطن.. المخدرات آفة»، لإظهار الحقائق المتعلقة بآفة المخدرات ووسائل الوقاية منها ومخاطرها، وتوضيح طرق التصدّي لها، ومنها التقدم للعلاج الطوعي من الإدمان لدى الجهات العلاجية، والوقوف سداً منيعاً لمواجهة تلك الآفة التي تفتك بالفرد والمجتمع، كي لا تتفاقم أخطارها المرتبطة بالجريمة والانحراف.

وأكد العقيد طاهر الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي، حرص شرطة أبوظبي على المشاركة بهذا اليوم، إدراكاً لأهمية الحفاظ على ديمومة الأمن والاستقرار المجتمعي، وإيماناً منها بضرورة تكاتف الجهود في الإسهام بمكافحة واحدة من أخطر الآفات المدمرة للمجتمعات البشرية وأجيالها الشابة.

وذكر أن فعاليات هذا اليوم التي تشارك فيها إدارات عدة، تركز على توعية الجمهور بمخاطر هذه الآفة وتتضمن تنظيم ملتقى برعاية قائد عام شرطة أبوظبي، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وبرامج تلفزيونية واذاعية، تستضيف عدداً من الضباط من المديرية.

وأشار إلى أنه سيعرض فيلم توعوي عن مكافحة المخدرات، ينشر في وسائل التواصل، ويعقد مجلس توعوي، وحلقة نقاشية، ومجلس نسائي، وملتقى طلابي بمشاركة الجامعات والمدارس، وتنفيذ برامج توعية في عدد من المراكز التجارية، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

ولفت إلى إنجازات شرطة أبوظبي، في الوقاية من المخدرات ومكافحتها، والتصدّي لها، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. لافتاً إلى الخطط التي أسهمت بدور مهم في توسيع أطر التوعية والوصول إلى شرائح المجتمع كافة، لتجنيبهم الوقوع فريسة في براثنها، ومنها مبادرات توعية العمال ومجالس المواطنين وغيرها من المبادرات الهادفة إلى إيصال التوعية بأضرار المخدرات.