شكرا لقرائتكم خبر عن «المعاشات»: صرف المعاشات التقاعدية الأحد 27 يونيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:

”الخليج 365”

أفادت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بأن المعاشات التقاعدية لشهر يونيو ستُصرف الأحد المقبل. وتبلغ المعاشات المصروفة لهذا الشهر 600 مليون و773 ألفاً و94 درهماً، مقارنة بـ582 مليوناً و692 ألفاً و93 درهماً في يونيو من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 18 مليون درهم. ويبلغ عدد المستفيدين 42,078 مستفيد، مقارنة بـ41,312 في يونيو الماضي.

وتشمل المعاشات المصروفة المدنيين الخاضعين لأحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1999، والمدنيين والعسكريين الذين تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفقاً لقوانين المعاشات التي يخضعون لها.