ألمانيا تحذر من "خريف مزعج" بعد عطلات الصيف

ابوظبي - سيف اليزيد - ناشد وزير الصحة الألماني ينس شبان المواطنين مواصلة مراعاة تفشي فيروس كورونا المستجد عند السفر في الصيف، حتى بعد تراجع أعداد الإصابة حاليا في ألمانيا.

وقال شبان لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية في عددها الصادر اليوم الخميس: "أناشد جميع المسافرين الاستعلام بعناية عن وضع حدوث العدوى وقبول عروض إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس والتعامل على محمل الجد مع التزامات الحجر الصحي"، موضحا أنه على هذا النحو لن تؤدي عطلات الصيف إلى "خريف مزعج".

واستدرك الوزير الألماني: "ولكن بشكل أساسي يبدو الوضع مختلفا بالنسبة للمسافرين إلى الدول التي تنتشر فيها سلالة دلتا"، موضحا أنه يزداد هناك خطر الإصابة بالعدوى ونقل هذه السلالة إلى الوطن من جديد.

