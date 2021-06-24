اليونان تلغي قرار ارتداء الكمامات الإلزامي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 يونيو 2021 12:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 24 - يونيو - 2021 11:36 صباحًا

أكد نائب وزير الدفاع المدني اليوناني، نيكوس خاردالياس، أثناء موجز صحفي عقده أمس الأربعاء، أن الحكومة قررت، تلبية لتوصية لجنة خبراء الأوبئة المعنية بإدارة أزمة تفشي كورونا، إلغاء ارتداء الكمامات الإلزامي في الشوارع اعتبارا من اليوم الخميس 24 حزيران، وإلغاء حظر التجول الساري من الساعة 01:30 حتى 05:00 فجرا، اعتبارا من 28 حزيران.

وأوضح المسؤول أن هذا القرار، الذي يأتي على خلفية انخفاض عدد الإصابات الجديدة بكورونا في البلاد، يسمح للناس بالتنقل في الشارع دون ارتداء الكمامة في حال عدم وقوع تحشدات، لكن دون إلغاء الارتداء الإلزامي للكمامة في المباني العامة.

كما يقضي القرار بتخفيف إجراءات وقائية أخرى، منها زيادة العدد المسموح به من المشاركين في الحفلات في المطاعم وعلى الهواء الطلق.

وأكدت البروفيسورة، فانا باباييفانغيلو، عضو لجنة خبراء الأوبئة، أن موجة الحر الحالية أثرت على تبني هذا القرار، قائلة: “ليس بودنا أن نبعث رسالة مفادها أننا نتخلى عن ارتداء الكمامة، لكن درجات الحرارة المرتفعة في الأيام الأخيرة تحول بشكل واضح دون استخدام الكمامات”، وذلك بحسب “نوفوستي”