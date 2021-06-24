شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام 13 داعش في العراق والان نبدء بالتفاصيل

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "محكمة جنايات الكرخ/ الهيأة الثالثة اصدرت حكماً بالإعدام وفقاً لأحكام المادة الثانية /1 و3 و7 وبدلالة المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005 بحق ثلاثة عشر مداناً بجريمة الانتماء لعصابات داعش الإرهابية".

وأضاف أن "الإرهابيين اعترفوا بعزمهم القيام بعمليات إرهابية في شهر رمضان من العام 2019"، مشيراً إلى أن "المحكمة اطلعت على قائمة بأسمائهم في الحاسبة العائدة لعصابات داعش الإرهابية إضافة إلى أسلحة وهويات وأختام مزورة ضبطتها القوات الأمنية بحوزتهم".