شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند .. 4108 حالات إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الصحية في تايلاند اليوم الخميس تسجيل 4108 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة

الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الاصابة بالفيروس إلى 232 ألفا و647 حالة.

كما تم تسجيل 31 حالة وفاة خلال نفس الفترة. ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" عن مركز إدارة الوضع الوبائي القول إن من بين

حالات الاصابة الجديدة 3879 حالة بين المواطنين و229 حالة بين نزلاء السجون.

وقد بلغ إجمالي عدد حالات من تماثلوا للشفاء منذ ظهور المرض في البلاد في مطلع العام الماضي 191 ألفا و355 كما بلغت حصيلة الوفيات 1775 حالة.