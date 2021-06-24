شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تدرس حظر سيارات الديزل والبنزين بحلول 2040 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير البنية التحتية والنقل الإيطالي إنريكو جيوفانيني في مقابلة مع صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية إن الحكومة ستتخذ قريبا قرارا بشأن حظر تشغيل السيارات التي تعمل بمحركات ديزل (سولار) أو بنزين، مضيفا أنه سيتم تطبيق الحظر اعتبارا من

عام 2040 على أقصى تقدير.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير القول إن شركات صناعة السيارات ستكون جزءا من الخطة الحكومية للوصول إلى هذا الهدف حيث ستتضمن الخطة

برامج تحفيز كبيرة لتشجيع المواطنين على التخلص من السيارات القديمة وشراء سيارات صديقة للبيئة.

كان عدد من الدول الأوروبية قد أعلن خططا مشابهة، حيث قررت فرنسا حظر بيع السيارات التي تعمل بالبنزين أو الديزل اعتبارا من .2040 في حين أن

بريطانيا قررت حظر هذه السيارات اعتبارا من عام 2035 أي قبل خمس سنوات

من فرنسا.