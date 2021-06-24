"لقاء بايدن لا يكفي".. ميركل تدعو الأوروبيّين للتواصل مع بوتين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قادة الاتحاد الأوروبي على "تواصل مباشر" مع روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين.

واعتبرت ميركل في كلمة أمام البرلمان الألماني (البوندستاج) أن قمة جنيف بين الرئيس الأمريكي جو وبايدن وبوتين في جنيف منتصف الشهر الجاري، لا تغني عن تواصل مباشر مع الرئيس الروسي، حول القضايا الخلافية.

وقالت المستشارة الألمانية: "لا يكفي أن يتكلم الرئيس الأمريكي إلى الرئيس الروسي... على الاتحاد الأوروبي أيضا أن يقيم صيغا مختلفة للتحادث" مع موسكو.



ويبحث الأوروبيون ضمن قمة تعقد اليوم الخميس في بروكسل على مأدبة عشاء علاقات الاتحاد مع روسيا؛ التي تشهد تدهورا متواصلا منذ ضم موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية واندلاع النزاع مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا في 2014.

وتوصف علاقات التكتل الأوروبي مع روسيا المجاورة بأنها في قمة التوتر، ووصفها وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بقوله: "في أدنى مستوياتها".

وسيناقش القادة صيغة الحوار الذي ينبغي إقامته مع فلاديمير بوتين، في وقت تشدد فيه ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة عقد لقاءات مع الرئيس الروسي لمعالجة المواضيع ذات الأهمية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وفق ما أوردت مصادر أوروبية. لكن من غير المؤكد التوصل إلى توافق بهذا الصدد.