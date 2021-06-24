الإعدام لـ 13 من عناصر داعش بالعراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قضت محكمة عراقية، الخميس، بإعدام 13 من عناصر تنظيم داعش لإدانتهم بقضايا إرهابية.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في العراق، في بيان، إن "الهيئة الثالثة لمحكمة جنايات الكرخ ببغداد أصدرت حكما بالإعدام، بحق 13 مداناً بجريمة الانتماء لعصابات داعش الإرهابية".



وأوضح أن "الإرهابيين اعترفوا بعزمهم القيام بعمليات إرهابية في شهر رمضان عام 2019، كما اطلعت المحكمة على قائمة بأسمائهم في وثائق عائدة لعصابات داعش، إضافة إلى أسلحة وهويات وأختام مزورة ضبطتها القوات الأمنية بحوزتهم".

وشهدت الشهور الماضية إصدار قرارات قضائية في بغداد ومحافظة صلاح الدين بعقوبة الإعدام بحق مدانيين من تنظيم داعش لتورطهم بقضايا إرهابية في البلاد.

وقبل نحو 4 سنوات، أعلن العراق القضاء على تنظيم داعش بعد تقويض قدرات التنظيم الإرهابي الذي احتل في 2014 مناطق واسعة من سوريا والعراق.

وخلال السنوات الماضية، سعى التنظيم الإرهابي الذي قتل زعيمه في عملية نوعية أمريكية في سوريا عام 2019 إلى إعادة تنظيم صفوفه وشن هجمات إرهابية في محاولة لإثبات تواجده، قابلتها عمليات عسكرية عراقية لملاحقة عناصره.

وبين الحين والآخر، تنفذ القوات الأمنية العراقية عمليات عسكرية لملاحقة عناصر داعش في المناطق الحدودية والتضاريس الجغرافية التي يتخذها مقاراً لمسلحيه.