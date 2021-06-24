شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة وارن بافيت من مؤسسة بيل وميليندا جيتس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيويورك -أ ف ب

أعلن الملياردير الأمريكي وارن بافيت الأربعاء، أنه سيتنحى عن كل الوظائف داخل مؤسسة بيل وميليندا جيتس، لكنه سيواصل المساهمة فيها مالياً.

وأوضح رجل الأعمال البالغ 90 عاماً في بيان أنه كان «مديراً غير نشط» لسنوات في هذه المؤسسة الخيرية وسبق أن تخلى عن هذا المنصب في كل المجالس الأخرى التي كان عضواً فيها، باستثناء مجلس شركته «بيركشاير هاثاواي».

ولم يعط بافيت أي تفسير إضافي لاستقالته التي تأتي بعد أسابيع قليلة من إعلان خبر طلاق بيل وميليندا جيتس.

إلا أن بافيت الذي قدرت مجلة «فوربس» ثروته بنحو 104 مليارات دولار يعتزم في المقابل مواصلة المساهمة في تمويل المؤسسة.

وقال «أهدافي تنسجم كلياً مع أهداف المؤسسة ومشاركتي البدنية ليست ضرورية بأي حال من الأحوال لتحقيق هذه الأهداف».

وتعتَبَر المؤسسة التي أسِسَت عام 2000 أهم مؤسسة خيرية خاصة في العالم، إذ أنفقت نحو 53,8 مليار دولار.

وتعهد بافيت عام 2006 بتوزيع كل أسهمه في «بيركشاير» التي تشكّل 99 في المئة من ثروته، لصالح الأعمال الخيرية.

وقال إن مساهمته السنوية البالغة قيمتها 4,1 مليار دولار لخمس جمعيات خيرية، بحسب الأرقام التي كُشف عنها الأربعاء، تجعله «في منتصف الطريق» لتحقيق هذا الهدف.