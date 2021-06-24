مواجهات بين متمردين والقوات الحكومية في موزمبيق

مابوتو- أ ف ب

اندلعت اشتباكات الأربعاء بين متمردين والقوات الحكومية في منطقة بالما في شمال الموزمبيق قرب مشروع ضخم للغاز، على ما أفادت مصادر عسكرية وأمنية لوكالة فرانس برس.

وأوضح مصدر أمني لفرانس برس أن «متمردين حاولوا مهاجمة مركز القوات الحكومية في باتاكوا قرب مشروع الغاز الطبيعي المسال الموزمبيقي في أفونجي، وتم صدهم بدعم من الطيران المدني».

وحاولت مروحية تابعة لسلاح الجو نشر قوات انطلاقاً من قاعدة باتاكوا على مسافة 5 كلم من أفونجي لكنها واجهت مشكلات فنية أرغمتها على الهبوط اضطرارياً، وفق المصدر العسكري.

ووقعت هذه الهجمات بعد ظهر الأربعاء فيما أعلن قادة دول إفريقيا الجنوبية المجتمعين في مابوتو التوصل إلى اتفاق لإرسال قوات قريباً إلى موزمبيق لمكافحة المجموعات التي تنشر الرعب في شمال شرق البلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وشهدت موزمبيق سلسلة هجمات هذا الأسبوع وقال مصدر عسكري في بالما إن المدينة «تتعرض لهجوم منذ 212 حزيران/يونيو» بدون إعطاء المزيد من التفاصيل.