بايدن يعيّن أرملة السناتور ماكين سفيرة لدى الفاو

واشنطن- أ ف ب

عيّن الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء، سيندي ماكين، أرملة السناتور الجمهوري جون ماكين، سفيرة للولايات المتّحدة لدى الفاو، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتّحدة ومقرّها في روما.

وكانت ماكين أعلنت في أيلول/سبتمبر دعمها للمرشّح الديمقراطي إلى الانتخابات الرئاسية على حساب الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته يومذاك دونالد ترامب.

ويومها قالت أرملة ماكين، السناتور الذي كان يحظى بتقدير كبير في صفوف حزبه خصوصاً والبلاد بأسرها عموماً، «صحيح أنّنا جمهوريون لكنّنا قبل كل شيء أمريكيون. ليس هناك سوى مرشّح واحد في هذه الحملة يدافع عن قيمنا كأمّة، وهذا المرشّح هو جو بايدن».

وأثار دعمها هذا غضب الملياردير الجمهوري الذي شنّ على الإثر هجوماً حادّاً عليها وعلى زوجها الذي توفي في 2018 بعد أن كان أحد أركان الحزب القلائل الذين لم يتوانوا عن انتقاد ترامب علانية.

والأربعاء قال البيت الأبيض في بيان أعلن فيه عن عدد من التعيينات، إنّ سيندي ماكين (67 عاماً) التي ترأس شركة هينسلي للمشروبات في فينيكس بولاية أريزونا تنشط في «العديد من المنظمات الخيرية».

وردّت ماكين في تغريدة على تويتر بالقول «أشعر بشرف كبير وأتطلّع إلى العمل الذي ينتظرنا».

ولا بدّ من مصادقة مجلس الشيوخ على هذا التعيين لكي يصبح سارياً.