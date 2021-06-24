عالمياً.. إصابات كورونا تتجاوز 179.5 مليون حالة

وام ـ ”الخليج 365”:

تجاوز عدد المصابين بفيروس «كورونا» على مستوى العالم 179.5 مليون نسمة في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و460 ألفاً و17 حالة وفق إحصاء لـ «رويترز».

وأظهر الإحصاء أنه تم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.