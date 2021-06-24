شكرا لقرائتكم خبر عن عالمياً.. إصابات كورونا تتجاوز 179.5 مليون حالة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
24 يونيو 2021
11:07 صباحا
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وام ـ ”الخليج 365”:
تجاوز عدد المصابين بفيروس «كورونا» على مستوى العالم 179.5 مليون نسمة في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و460 ألفاً و17 حالة وفق إحصاء لـ «رويترز».
وأظهر الإحصاء أنه تم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
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