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عالمياً.. إصابات كورونا تتجاوز 179.5 مليون حالة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

24 يونيو 2021

11:07 صباحا

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وام ـ ”الخليج 365”:
تجاوز عدد المصابين بفيروس «كورونا» على مستوى العالم 179.5 مليون نسمة في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و460 ألفاً و17 حالة وفق إحصاء لـ «رويترز».
وأظهر الإحصاء أنه تم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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