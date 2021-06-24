ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.5 و2.75 جنيه.
البطاطس بين 3.5 و5.5 جنيه بزيادة 1.5 جنيه.
البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
الكوسة بين 2 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.
الفاصوليا بين 3.5 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.
الباذنجان البلدي بين 1.5 و2 جنيه، بتراجع 50 قرشا.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.
الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الخيار البلدي بين 2 و3.5 جنيه.
أسعار الفاكهة:
البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.
الكانتلوب بين 2.5 و4.5 جنيه.
العنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات.
العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.
التفاح المصري بين 5 و10 جنيهات.
البطيخ (4 : 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.
المانجو الزبدية بين 10 جنيهات و14 جنيها.
المانجو العويس بين 15 و30 جنيها.
المانجو البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.
الخوخ البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.