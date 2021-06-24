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ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم الخميس

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محمد اسماعيل - القاهرة - أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.75 جنيه.

البطاطس بين 3.5 و5.5 جنيه بزيادة 1.5 جنيه.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 2 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 3.5 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و2 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الكانتلوب بين 2.5 و4.5 جنيه.

العنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.

التفاح المصري بين 5 و10 جنيهات.

البطيخ (4 : 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

المانجو الزبدية بين 10 جنيهات و14 جنيها.

المانجو العويس بين 15 و30 جنيها.

المانجو البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الخوخ البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

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