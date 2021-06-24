5 ملايين جنيه لتوصيل الكهرباء لتجمعي "مكتب والنسرين" بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء– رضا السيد:

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى الانتهاء من توصيل التيار الكهربائي لتجمعي "النسرين ومكتب" بقرية فيران التابعة لأبورديس، بتكلفة 5.5 مليون جنيه، إضافة إلى إنارة الطرق الرابطة بين التجمعين بقرية فيران ومدينة سانت كاترين.

وأكد المحافظ في تصريح له اليوم الخميس، أنه سيجري افتتاح المشروع خلال احتفالات المحافظة بذكرى ثورة 30 يونيو، ضمن 24 مشروعًا يجري افتتاحها بكافة مدن المحافظة، بواقع مشروعين بمدينة رأس سدر، و 2 بمدينة أبوزنيمة، و4 بمدينة أبورديس، ومشروع بمدينة سانت كاترين، و مشروعات بمدينة طور سيناء، ومشروع بمدينة دهب، و 6 مشروعات بمدينة نويبع، وأخرى بمدينة شرم الشيخ.