وفاة الرئيس الفلبيني السابق بينينو أكينو

ابوظبي - سيف اليزيد - توفي الرئيس الفلبيني السابق بينينو أكينو، عن عمر ناهز 61 عاماً اليوم الخميس.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية هاري روكي: «نتقدم بالمواساة والعزاء لأسرة وأحباء الرئيس السابق بينينو سيمون أكينو الثالث، ونقدم تعازينا في وفاته المفاجئة».

وأضاف بالقول: «نحن ممتنون للرئيس السابق لمساهمته وخدماته للبلاد ونطلب من شعبنا الصلاة من أجل الراحة الأبدية للرئيس السابق».

وأفادت صحيفة مانيلا بوليتن، نقلاً عن أحد أفراد أسرة الرئيس السابق دون الكشف عن هويته، بأن أكينو، الرئيس الخامس عشر للفلبين، توفي متأثراً بنوبة قلبية بعد نقله إلى المستشفى.

وأضاف التقرير أن الرئيس السابق كان يخضع لغسيل الكلى ثلاث مرات في الأسبوع، وكان يعاني من سرطان الرئة في المرحلة الرابعة.

وقالت أبيجيل فالتي، المتحدثة باسم الرئيس السابق، إنه من المتوقع أن تصدر الأسرة بياناً في وقت لاحق.

وتم تنكيس الأعلام في البلاد تكريماً للرئيس السابق المعروف شعبياً باسم نوينوي.

وكان أكينو هو الابن الوحيد لاثنين من رموز الديمقراطية في البلاد، السيناتور الراحل بينينو أكينو جونيور والرئيسة الراحلة كورازون أكينو. وكان لديه أربع شقيقات.

ويقول أصدقاؤه إنه كان مدخناً شرهاً، وكان يحب المشروبات الغازية وشرائح اللحم والحلويات.

تم انتخاب أكينو رئيساً في عام 2010، بعد عام واحد من وفاة والدته، وانتهت ولايته عام 2016.