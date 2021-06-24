إسرائيل: التعاون مع أمريكا ضد إيران “استثنائي”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 يونيو 2021 10:17 صباحاً - منذ ساعتين

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، أمس الأربعاء، إن التعاون مع الولايات المتحدة ضد إيران، يعتبر “استثنائي في نطاقه” وبلغ “ذروته النوعية”.

وتعارض إسرائيل بشدّة الاتفاق المبرم في العام 2015 بين طهران والدول الكبرى حول النووي الإيراني. وهي تعتبر أنه سيمكّن طهران من حيازة سلاح نووي وتهديد وجودها.

ويريد الرئيس الأميركي جو بايدن العودة إلى الاتفاق النووي الذي يفرض ضوابط على البرنامج النووي الإيراني بعدما كان سلفه دونالد ترامب قد سحب بلاده منه وأعاد فرض عقوبات على طهران.

وردّاً على انسحاب واشنطن من الاتفاق تخلّت طهران عن عدد من الالتزامات الواردة فيه وزادت أنشطتها النووية.

واستضافت فيينا في الأسابيع الأخيرة جولات محادثات شملت بريطانيا والصين وألمانيا وفرنسا وروسيا وإيران بهدف إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق.