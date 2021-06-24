شكرا لقرائتكم خبر عن هونج كونج تعتزم رفع خطر كورونا لبريطانيا إلى «مرتفع جدا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم هونج كونج رفع مستوى خطر الاصابة بمرض "كوفيد 19-" للمملكة المتحدة من "مرتفع" إلى "مرتفع جدا"، مما يشير إلى أن الوافدين لن يكونوا قادرين على تخفيض فترة الحجر الصحي الخاصة بهم، حتى لو كانوا قد حصلوا على اللقاح كاملا، بحسب ما نقلته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" عن أشخاص لم تسمهم.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس أن تلك الخطوة قد تدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.

وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الجاري أنها ستبدأ اعتبارا من 30 يونيو، تقليل فترة الحجر الصحي المفروضة على المقيمين

العائدين من وجهات متوسطة إلى عالية الخطورة، ممن حصلوا على اللقاح كاملا، إلى النصف.