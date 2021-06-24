شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تسمح باستخدام لقاح «موديرنا» ضد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت هيئة تنظيم الأدوية الأسترالية اليوم الخميس، إنها أعطت الضوء الأخضر لاستخدام لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة موديرنا، مما يمهد الطريق للموافقة على جرعات هذا اللقاح في البلاد.

وذكرت إدارة السلع العلاجية، أنها منحت "قرارا مؤقتا" لشركة صناعة الأدوية الامريكية، التي تعاقدت معها حكومة كانبرا الشهر الماضي لتقديم 25 مليون جرعة.

وأوضحت الهيئة المنظمة في بيان: "من المتوقع أن تقدم موديرنا طلبا للتسجيل المؤقت قريبا"، فيما قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الشهر الماضي، إن حكومته تعاقدت على 25 مليون جرعة من اللقاح، بواقع 10 ملايين جرعة في عام 2021 و15 مليون جرعة من اللقاح المحدث ضد سلالات كورونا من موديرنا في عام 2022.

وأضاف موريسون أن حكومته مازالت تجري مناقشات مع الشركة المصنعة الأمريكية، فيما يتعلق بإقامة منشأة تصنيع للقاحات في أستراليا، فيما سينظر في استخدام لقاح موديرنا مع الأفراد، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عاما فما فوق، ومن المرجح أن تكون الدورة الكاملة للقاح جرعتين تفصل بينهما 28 يوما.