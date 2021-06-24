6 قتلى بحادث تحطم مروحية في الفلبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

صرح مسؤولون فلبينيون، الخميس، بأن مروحية من طراز بلاك هوك تحطمت خلال مهمة تدريب ليلي.



وأسفر الحادث عن مقتل الأفراد الـ6 الذين كانوا على متنها.

وذكر سلاح الجو أنه تم إطلاق أعمال بحث عندما تأخرت المروحية في التواصل مع القاعدة الجوية في بلدة كاباس في إقليم تارلاك (92 كلم شمال مانيلا).

وقال وزير الدفاع دلفين لورينزانا إن 3 طيارين و3 مساعدين لقوا حتفهم في الحادث الذي وقع الليلة الماضية.

وأضاف، في بيان، أنه تم منع أسطول بلاك هوك بأكمله من التحليق لحين استكمال التحقيق في الحادث.

وأوضح ماينارد ماريانو، المتحدث باسم سلاح الجو، أن التدريب الليلي كان يتم قبل النشر الكامل للبلاك هوك في مهمتها.

والمروحية المنكوبة كانت واحدة من 16 مروحية بلاك هوك تم شراؤها من شركة بولندية بموجب عقد يعود لعام 2019 بقيمة 241,46 مليون دولار.

كما كانت من بين 6 مروحيات تم تسلمها في تشرين ثان/نوفمبر من العام الماضي.

وجرى تسلم 5 أخريات في حزيران/يونيو ، ومن المفترض تسلم البقية قبل نهاية العام.