مصر.. تعرف على حالة الطقس اليوم الخميس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

توقعت هيئة الأرصاد في جمهورية مصر العربية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، الخميس 24 يونيو 2021 في مصر.



ويسود طقس حارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح نشطة على مناطق من القاهرة الكبرى.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن الطقس على السواحل الشمالية مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.

وفي جنوب سيناء، فإن الطقس شديدة الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة على فترات متقطعة.

وفي شمال الصعيد، فإن الطقس حار نهارًا، لطيف ليلا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا والرياح معتدلة.

وقالت الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة المتوقعة، الخميس، في القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 35 درجة، والصغرى 23 وفي الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21، وطنطا 34 للعظمى و 22 للصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة في شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 28، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27 درجة للصغرى.