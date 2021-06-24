حالة الطقس اليوم بالمملكة السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية أن يستمر الطقس شديد الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية، مكة المكرمة والمدينة المنورة.



كما توقع المركز في تقرير، الخميس، عودة تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الشرقية والرياض تمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

كما يستمر نشاط الرياح السطحية على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة, في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة, تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف في الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج في الجزء الشمالي والأوسط.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.