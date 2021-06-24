المتحورة دلتا ستشكل 90% من إصابات كوفيد في الاتحاد الأوروبي

24 يونيو , 2021 أعلن المركز الاوروبي لمراقبة الامراض والوقاية منها ان المتحورة دلتا ستشكل 90% من إصابات كوفيد الجديدة في الاتحاد الأوروبي بنهاية أغسطس. وقال المركز في مذكرة انه "في حين أن متحورة ألفا المكتشفة في المملكة المتحدة لا تزال سائدة في المنطقة حاليًا، تتوقع الوكالة الأوروبية أن المتحورة دلتا التي تم اكتشافها في الهند ستمثل 70% من الإصابات الجديدة في الاتحاد الأوروبي بحلول مطلع أغسطس و90% في نهاية ذاك الشهر".

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