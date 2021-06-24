الصحة السعودية تعتمد تلقي لقاحي كورونا مختلفين

23 يونيو , 2021
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء أن اللجنة الوطنية للأمراض المعدية اعتمدت إمكانية أخذ الجرعة الأولى والثانية من لقاحين مختلفين لكورونا.
وقالت الوزارة في بيان لها أن ذلك القرار جاء بناء على دراسات علمية دولية، أظهرت إمكانية إعطاء جرعتين من لقاحين لكورونا مختلفين بشكل آمن وفعّال في التصدي للفيروس، مع تحقق الفعالية الذي تهدف له الجرعة الثانية.
وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، أكد أمس أن لقاحات كورونا آمنة وفعالة وضرورية للحماية، مشيرا إلى أن هناك لقاحين في المملكة هما فايزر وأسترازينيكا، معلنا أن "هناك عدة لقاحات يتم دراستها في الوقت الحالي دون الكشف عن أسمائها".
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء، مواصلة المراقبة لمنحنى الإصابات، موضحاً أن السير بالاتجاهات الإيجابية يتطلب أخذ اللقاح والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيراً إلى أن هناك علاقة بين تذبذب مستوى الإصابات عالميا وارتفاع اللقاحات، مضيفاً أن الجائحة ما زالت مستمرة.
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