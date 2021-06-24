امانة مجلس الوزراء تعلن إنجاز عشرات المدارس ضمن مشروع رقم (1)

وقال الناطق باسم الأمانة العامة حيدر مجيد في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته الخليج 365، إنه "تم إنجاز (28) مدرسة حتى شهر آذار الماضي ضمن مشروع المدارس رقم (1) إضافة إلى (33) مدرسة قيد الإنجاز، بينما وصلت الأبنية المدرسية في بقية المحافظات إلى نسب إنجاز متقدمة، بعد أنْ منح الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي الشركات المنفذة مهلة ثلاثة أشهر لتنفيذ التزاماتها، وبعكسه سيتم سحب العمل وتحميلها التبعات القانونية والمالية، والأمر يخص أيضاً الأبنية المدرسية في عموم المحافظات، خلال الجلسة التي جمع فيها أصحاب الشركات المنفذة بالجهات القطاعية ذات العلاقة، بالاضافة إلى عقد اجتماعات تداولية مع بقية المحافظات بحضور الوزارات والجهات القطاعية، للمباشرة بتنفيذ المشروعات الحيوية المتوقفة والمتلكئة ضمن قطاعات البنى التحتية والطرق والجسور".وأشار إلى أنَّ "أمانة مجلس الوزراء تشرف على ملف إنشاء (1000) مدرسة في عموم المحافظات، من أصل (7000) مدرسة ضمن المشروع الوطني لبناء المدارس، كما أنهت الأمانة العامة عملية الإعداد لتهيئة قطع الأراضي بالتنسيق مع المحافظات، ووضع التصاميم الحديثة للأبنية عبر المركز الوطني للاستشارات الهندسية في وزارة الاعمار والإسكان، وبانتظار وصول العروض من الشركات الصينية لتوقيع العقد".

وأضاف أنه "تم أيضاً توقيع العقد الإطاري لتطوير وتأهيل مطار الناصرية الدولي، الذي يعد من المشروعات الستراتيجية المهمة، وأشرفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، على مصادقة التصاميم والمخططات الأساسية، من خلال الاجتماعات العديدة مع الشركتين المنفذة والاستشارية، ومن ثم توقيع عقد المباشرة برعاية رئيس مجلس الوزراء بتأريخ 5/ 6/ 2021، وتم وضع الحجر الأساس للمشروع من قبل رئيس مجلس الوزراء بتأريخ 12/ 6/ 2021، كما تم افتتاح محطة كهرباء الناصرية المركبة وجسر ذي قار الكونكريتي".



وأوضح مجيد أنه "تم التنسيق والإشراف على توقيع عقد تأهيل مطار الموصل مع شركة(ADP-I) الفرنسية، وكذلك رئاسة لجنة تطوير وتأهيل مدينة أور الأثرية، بمشاركة الجهات القطاعية ذات العلاقة، وعقدت اللجنة أربعة اجتماعات وضعت من خلالها الرؤى الخاصة بعملية تطوير المدينة، واستثمار زيارة قداسة بابا الفاتيكان، من أجل المباشرة باستقبال السائحين داخلياً وخارجياً".

وبين أنه "استناداً إلى قرار مجلس الوزراء المرقم (139 لسنة 2020) الخاص بتأليف صندوق إعمار محافظة ذي قار، تولت الأمانة العامة لمجلس الوزراء إعداد التعليمات الخاصة بالصندوق، الذي صوت عليه مجلس الوزراء وأدرج في الموازنة لسنة (2021)، وإعداد الجدول الخاص بالمشروعات الحيوية ذات التماس المباشر بحياة المواطنين في المحافظة والإشراف والمتابعة والتمويل".

