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مواجهات نارية في ثمن نهائي امم اوروبا .. جدول ومواعيد المباريات

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بغداد - ياسين صفوان - وتأهل بطل ووصيف كل من المجموعات الست إلى الدور ثمن النهائي، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات أصحاب المركز الثالث، ليصبح العدد 16 منتخبا، وهي:

المجموعة الأولى: إيطاليا، ويلز، سويسرا

المجموعة الثانية: بلجيكا، الدنمارك


المجموعة الثالثة: هولندا، النمسا، أوكرانيا

المجموعة الرابعة: إنجلترا، كرواتيا، التشيك

المجموعة الخامسة: السويد، إسبانيا

المجموعة السادسة: فرنسا، ألمانيا، البرتغال.

وفي ما يلي جدول ومواعيد مباريات دور الـ16 لـ"يورو 2020":

يوم السبت 26 يونيو / حزيران ، بتوقيت بغداد

ويلز – الدنمارك، الساعة 7 مساءً

إيطاليا – النمسا، الساعة 10 مساءً

يوم الأحد 27 يونيو / حزيران:

هولندا – التشيك الساعة 7 مساءً


بلجيكا – البرتغال، الساعة 10 مساءً

يوم الاثنين 28 يونيو / حزيران:

كرواتيا – إسبانيا، الساعة 7 مساءً

فرنسا – سويسرا، الساعة 10 مساءً

يوم الثلاثاء 29 يونيو / حزيران الجاري:

إنجلترا – ألمانيا، الساعة 7 مساءً

السويد – أوكرانيا، الساعة 10 مساءً

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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