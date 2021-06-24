انت الان تتابع خبر مواجهات نارية في ثمن نهائي امم اوروبا .. جدول ومواعيد المباريات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وتأهل بطل ووصيف كل من المجموعات الست إلى الدور ثمن النهائي، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات أصحاب المركز الثالث، ليصبح العدد 16 منتخبا، وهي:
المجموعة الثانية: بلجيكا، الدنمارك
المجموعة الثالثة: هولندا، النمسا، أوكرانيا
هولندا – التشيك الساعة 7 مساءً
بلجيكا – البرتغال، الساعة 10 مساءً
السويد – أوكرانيا، الساعة 10 مساءً
المجموعة الأولى: إيطاليا، ويلز، سويسرا
المجموعة الثانية: بلجيكا، الدنمارك
المجموعة الثالثة: هولندا، النمسا، أوكرانيا
المجموعة الرابعة: إنجلترا، كرواتيا، التشيك
المجموعة الخامسة: السويد، إسبانيا
المجموعة السادسة: فرنسا، ألمانيا، البرتغال.
وفي ما يلي جدول ومواعيد مباريات دور الـ16 لـ"يورو 2020":
يوم السبت 26 يونيو / حزيران ، بتوقيت بغداد
ويلز – الدنمارك، الساعة 7 مساءً
إيطاليا – النمسا، الساعة 10 مساءً
يوم الأحد 27 يونيو / حزيران:
هولندا – التشيك الساعة 7 مساءً
بلجيكا – البرتغال، الساعة 10 مساءً
يوم الاثنين 28 يونيو / حزيران:
كرواتيا – إسبانيا، الساعة 7 مساءً
فرنسا – سويسرا، الساعة 10 مساءً
يوم الثلاثاء 29 يونيو / حزيران الجاري:
إنجلترا – ألمانيا، الساعة 7 مساءً
السويد – أوكرانيا، الساعة 10 مساءً