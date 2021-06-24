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تحطم مروحية "بلاك هوك" في الفلبين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

تحطمت مروحية من طراز بلاك هوك في الفلبين خلال عملية تدريب ليلي، ويعتقد أن جميع الأشخاص الستة الذين كانوا على متنها لقوا حتفهم، حسبما ذكرت الشرطة والقوات الجوية اليوم الخميس.

 

وذكرت القوات الجوية أنه تم القيام بأعمال بحث عندما تأخرت المروحية في العودة إلى القاعدة الجوية فى بلدة كاباس فى مقاطعة تارلاك (92 كم شمال مانيلا).

 

وقال ماينارد ماريانو المتحدث باسم القوات الجوية: "حتى الآن لم يتم العثور على أي ناجين".

 

وذكرت الشرطة أن ثلاثة ضباط وثلاثة مجندين كانوا على متن المروحية عندما تحطمت.

 

وقال مصدر بالشرطة إن "المحققين في طريقهم إلى موقع الحادث مع أفراد من القوات الجوية".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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