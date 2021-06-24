104184 جرعة من لقاح «كوفيد 19» قدمتها «الصحة» في 24 ساعة بالامارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية، عن تقديم 104184 جرعة من لقاح «كوفيد 19»، خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم، 14.735.666 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح، 148.99 جرعة لكل 100 شخص.وأعلنت الوزارة عن إجراء 249333 فحصاً جديداً، خلال الساعات الـ 24 الماضية، حيث تم الكشف عن 1988 حالة إصابة جديدة ، وجميعها مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 618148 حالة.

‌‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 6 حالات مصابة، نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1773 حالة. وتم شفاء 1922 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 597008 حالات.