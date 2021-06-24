مصر تسجل 466 إصابة جديدة بكورونا و32 وفاة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ليل الأربعاء/الخميس تسجيل 466 إصابة جديدة بفيروس كورونا و32 وفاة.



وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن إجمالي عدد المصابين يرتفع بذلك إلى 278 ألفا و761 مصابا، والوفيات إلى 15967 وفاة.

وأعلنت الوزارة تعافي 559 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 207411.