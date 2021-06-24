شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ثلاث انفجارات تضرب مجمع بركات الإيراني للأدوية في مدينة كرج غرب العاصمة طهران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ضربت ثلاثة انفجارات، مجمع بركات الإيراني للأدوية في مدينة كرج غرب العاصمة طهران، بحسب تقارير إعلامية محلية.



وكشف موقع "آوا تودي" الإيراني المعارض، الخميس، أنه "حصل على معلومات تفيد بوقوع 3 انفجارات متتالية على الأقل في المجمع".

وأضاف: "أحد الانفجارات كان كبيراً للغاية ثم تلته عدة انفجارات شديدة، وإن كل هذا حدث عقب زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى مجمع بركات لانتاج الأدوية".

وصباح الأربعاء، وقع انفجار مجهول المصدر في فروع مجمع بركات التابعة لمؤسسة مؤسس النظام روح الله الخميني، وظل المسؤولون الحكوميون في حالة تأهب قصوى لساعات بعد الحادث، بحسب تقرير الموقع.

ووفقا لمصادر مقربة من الدائرة الأمنية لهذه الشركة "فإنه بعد التفجيرات المذكورة أعلاه، تم نشر عناصر من الوحدة الخاصة والباسيج وعناصر إنفاذ القانون في مكان الحادث، وتم فُرض حظر تام على الحركة في المنطقة عقب انتشار العناصر المسلحة للقوات الإيرانية".

وأفادت وكالة أنباء "إيلنا" الإصلاحية الإيرانية، الأربعاء، عن تعرض مجمع بركات للأدوية، لهجوم وصفته بـ"الفاشل" نفذته طائرة مسيرة، وبعد ساعة واحدة قامت بحذف الخبر من موقعها الرسمي دون تقديم توضيحات.

وتأسست شركة مجموعة بركات للصناعات الدوائية (شركة مساهمة عامة) مع أكثر من 20 شركة تابعة في عام 2010 لإنتاج الأدوية؛ حيث بدأت هذه الشركة العمل على إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ويقع المقر الرئيسي لإنتاج الأدوية في مجمع بركات على بعد 15 كيلومترا من مدينة كرج التابعة لمحافظة البرز والواقعة غرب طهران، بمساحة 200 هكتار، مع وجود الآلاف من العاملين في مجال إنتاج المواد الطبية.

وقالت السلطات الإيرانية أمس إن أحد المباني التابعة لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية بمدينة كرج غرب البلاد تعرض لهجوم، لم توضح طبيعته.

بدوره، أكد موقع "فردا نيوز" أن المبنى المجاور لمنظمة الطاقة الذرية الذي تحدثت عن السلطات الإيرانية هو "مجمع بركات" لإنتاج الأدوية والمعدات الطبية.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن "التخريب الذي تعرض له أحد المواقع النووية الإيرانية صباح يوم الأربعاء، تسبب بأضرار جسيمة".

وأضافت الصحيفة أن "الوثائق القوية التي عرضت على جيروزاليم بوست تظهر وضعاً يتعارض مع مزاعم المسؤولين الإيرانيين".

وأوضحت أنه لم يكن من الممكن التحقق بشكل مستقل من الوثائق المعروضة للصحيفة.

ولم تكشف الصحيفة اليمينية الناطقة بالإنجليزية عن "الوثائق القوية" والمصدر أو المصادر التي قدمتها "الوثائق".

وقالت إيران إن أحد مباني هيئة الطاقة الذرية تعرض لـ "عملية تخريبية" صباح الأربعاء، لكن الهجوم "فشل ولم يسفر عن خسائر بشرية أو مادية".

وكتبت مصادر إخبارية إيرانية أن مبنى تابع لهيئة الطاقة الذرية حول مدينة كرج تعرض "لهجوم فاشل"، فيما ذكرت وكالة مهر للأنباء أن الهجوم كان من المفترض أن يتم بطائرة مسيرة.

لكن "مسؤولاً مطلعاً" في قاعدة خاتم الأنبياء للدفاع الجوي المشترك نفى بعد ساعات أن يكون الهجوم تم تنفيذه بطائرة مسيرة.

وتابع: "ربما تم التخطيط لتدبير أمني تخريبي للمركز، لكن "هذه المسألة لا علاقة لها بمنطقة مسؤولية قاعدة الدفاع الجوي للبلاد".

وقالت بعض المصادر في إيران إنه إذا تم التخطيط لضربة بطائرة بدون طيار، السؤال هو كيف دخلت مكونات الطائرة المسيرة المهاجمة إلى البلاد وتم تجميعها، ثم حلقت الطائرة ومن أي نقطة وجهها عناصر التحكم فيها؟