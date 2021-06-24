رئيسة حزب الخير التركي المعارض تشن أعنف هجوما على أردوغان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

شنت رئيسة حزب الخير التركي المعارض، ميرال أكشنار، هجومًا على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وقالت: «أنت لا تعرف القانون ولا الأخلاق، ليس لديك رحمة ولا ضمير».



وانتقدت أكشنار خلال كلمتها في اجتماع مجموعة حزب الخير، بالبرلمان التركي قضية الرواتب المتعددة لدى حكومة أردوغان.

وقالت: «للأسف لا نرى أي خجل من أردوغان أو أصدقائه. في حين أن العديد من شبابنا الموهوبين لا يستطيعون العثور على وظيفة، فإن الحكومة تستمر في دفع 11 راتبًا لمديريهم و 5 رواتب لمستشاريهم. لا يخجلون من تحويل كل الأموال إلى (المرابين الـ5)، بينما نحن ممتنون لدعم 10 مليارات ليرة لأمتنا في ظل ظروف الوباء، لا يخجلون من شطب الديون الضريبية للعصابة المكونة من خمسة رجال».

وأضافت أكشنار: «الأولوية الأولى لحزب العدالة والتنمية وشركائه هي استمرار متعة القصر ينشغل عقل أردوغان بصنع أعداء في الداخل وأن نكون أصدقاء في الخارج.

وأردفت مشيرة بكلامها إلى أردوغان: «سيد أردوغان، لا تلعب مع الفقراء، إنها خطيئة. لا تخيفهم لقد تجاوزت تلك الأيام. نحن أبناء جيل لم يستطع آباؤه إحضار خبز في تلك الليلة، لقد نسيت بسرعة؟ لقد جمعت رأسك مع الشريك الأصغر -تقصد رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي- وأنت تحسب كيف يمكننا الحفاظ على هذا النظام المنحني على قيد الحياة. أنت لا تعرف القانون ولا الأخلاق. ليس لديك رحمة ولا ضمير».