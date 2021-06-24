حزب تركي معارض: الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في تركيا تعيش أوضاعًا مأساوية 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض أن الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في تركيا تعيش أوضاعًا مأساوية منذ بداية وباء كورونا الذي انتشر في ربوع تركيا حتى اليوم.



وبحسب الخبر الوارد في موقع «تي 24»، فقد نشر حزب الشعب الجمهوري تقرير «الوباء وحرية الصحافة»، وفي في حين أشار التقرير إلى أن "الشفافية ستسود في العلاقات الإعلامية والتجارية والسياسية"، إلا أنه أكد أيضًا أنه وفقًا للتقرير السنوي الأخير للجنة حماية الصحفيين، فقد حُرم 274 صحفيًا من حريتهم خلال الفترة ما بين 1 يناير 2020 حتى 1 ديسمبر 2020، كما سُجن عدد قياسي من الصحفيين بسبب عملهم في عام 2020.

وتابع التقرير، «وفقًا لآخر تقرير سنوي للجنة حماية الصحفيين، سُجن عدد قياسي من الصحفيين بسبب عملهم في عام 2020 في وقت قيدت فيه الحكومات تغطية أخبار العصيان المدني والأوبئة. وبين 1 يناير و 1 ديسمبر 2020، حُرم 274 صحفيًا من حريتهم.

وأضاف التقرير، «لدينا مسئولية التضامن والتنظيم في مواجهة السياسات العدائية للحكومة ضد حرية الصحافة والتعبير، والتي دائمًا مع لديها خطابات ومواقف ومبادرات تسبب في فقدان سمعة مهنة الصحافة وتستهدف مهمنة الصحافة وكذلك الصحفيين إلى جانب الدفاع عن الحقوق النقابية والإصرار على الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة»