اليوم.. قمر الفراولة يزين سماء مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس قسم الفلك الأسبق، عن تفاصيل ظاهرة فلكية تشهده سماء مصر اليوم الخميس 24 يونيو الجاري، تتمثل في اكتمال القمر.

وقال تادرس لمصراوي، إن الظاهرة عبارة عن اكتمال القمر (بدر يونيو)، حيث يبدو القمر بدرا للرائي وللعين المجردة في الفترة من 23 حتى 25 يونيو الجاري، حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل بدون أجهزة، أما وقت البدر الكامل فسيكون اليوم الموافق 24 يونيو، حيث يبلغ لمعان القمر نسبة 99.9%.

وأوضح أن هذا البدر، يعرف عند القبائل الأمريكية باسم قمر الفراولة، حيث يتزامن مع موسم حصاد الفراولة، ويسمى أيضا قمر العسل، وهو القمر الثالث بين ثلاثة أقمار عملاقة (سوبر مون) لعام 2021.

وتابع تادرس: وكان القمرين الأول والثاني في إبريل ومايو الماضيين حيث يكون القمر في مداره في منطقة الحضيض وهي أقرب مسافة إلى الأرض فيبدو أكبر حجما بنسبة 14% وأكثر إشراقا من المعتاد بنسبة 30% تقريبا.

وأشار تادرس، إلى أن الظاهرة ليس لها أي أضرار على الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، فمشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفلك والفضاء لمتابعتها وتصويرها.