اكتشاف مئات القبور في مدرسة جنوب كندا

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكرت وسائل إعلام كندية الأربعاء أنه تم اكتشاف مئات القبور التي لا تحمل علامات في موقع مدرسة داخلية سابق في جنوب كندا.

وأفادت محطتا "سي بي سي" و"جلوبال نيوز" الكنديتان بأنه لم يتم ذكر رقم محدد للقبور المكتشفة.

لكنهما قالتا إن القبور المكتشفة في مدرسة ماريفال إنديان الداخلية السابقة في ساسكاتشوان يمثل أكبر عدد من هذه المقابر التي تم العثور عليها في كندا حتى الآن.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم الخميس.

وتقع المدرسة على بعد حوالي 140 كيلومترا شرق مدينة ريجينا. وقد عملت من عام 1899 إلى عام 1997.

ودعت جماعات السكان الأصليين الكندية إلى فتح تحقيقات في جميع المدارس الداخلية السابقة في البلاد بعد اكتشاف مقبرة جماعية لـ 215 طفلا من السكان الأصليين في مدرسة كاملوبس الداخلية في مقاطعة بريتيش كولومبيا الشهر الماضي.