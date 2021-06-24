شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين.. مقتل 6 عسكريين في تحطم مروحية أثناء عملية تدريب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحطمت مروحية من طراز بلاك هوك في الفلبين خلال عملية تدريب ليلي، ويعتقد أن جميع الأشخاص الستة الذين كانوا على متنها لقوا حتفهم، حسبما ذكرت الشرطة والقوات الجوية اليوم الخميس.

وذكرت القوات الجوية، أنه تم القيام بأعمال بحث عندما تأخرت المروحية في العودة إلى القاعدة الجوية، في بلدة كاباس في مقاطعة تارلاك 92/ كم شمال مانيلا.

وقال ماينارد ماريانو المتحدث باسم القوات الجوية: "حتى الآن لم يتم العثور على أي ناجين"، فيما ذكرت الشرطة أن ثلاثة ضباط وثلاثة مجندين كانوا على متن المروحية عندما تحطمت.

وأوضح مصدر بالشرطة إن "المحققين في طريقهم إلى موقع الحادث مع أفراد من القوات الجوية".