شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البيئة البرازيلي يعلن استقالته وسط اتهامات بالفساد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير البيئة البرازيلي ريكاردو ساليس، استقالته الأربعاء، في وقت يواجه تحقيقات بشأن تورطه المزعوم في تجارة الأخشاب على نحو غير مشروع، مؤكداً: "لقد عانيت الكثير من العداء خلال هاتين السنتين ونصف السنة".

وشكر الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الوزير المنتهية ولايته، قائلا: "عزيزي ريكاردو ساليس، أنت جزء من التاريخ. إن الترابط بين الزراعة والبيئة هو زواج شبه مثالي"، وأضاف: "لكن ليس من السهل إدارة هذه الوزارة".

وعلى غرار بولسونارو، رأى ساليس في منطقة الأمازون في المقام الأول موردا اقتصاديا غير مستغل، وأراد فتح المزيد من الأراضي للزراعة والتعدين وإنتاج الطاقة.

ورأت جماعة جرينبيس المدافعة عن البيئة رحيل ساليس أنه كان ضروريا، لكنها استبعدت أن يؤدي ذلك إلى تغيير في الاستراتيجية البيئية للحكومة البرازيلية.