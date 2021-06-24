 زعيم المافيا التركية يجدد تهديده لوزير الداخلية ببلاده متوعدًا بالكشف عن مزيد من "جرائمه"

جدد زعيم المافيا التركية سادات بكر، تهديده لوزير الداخلية سليمان صويلو، متوعدًا بالكشف عن مزيد من "جرائمه".

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها بكر على حسابه الشخصي بموقع "تويتر".

وأوضح بكر، في تغريداته، أنه سيشرح خلال الأيام المقبلة كيفية بيع الكوكايين في المساكن الفاخرة بمنطقة "أفجيلار" في إسطنبول عن طريق مجموعات معينة تربطها علاقة وثيقة مع الوزير صويلو.

وتابع بكر: "بالطبع، أعضاء تلك المجموعات من بائعي المخدرات قريبون من سليمان صويلو. أنا لا أخبركم بكل هذا حتى تفقدوا الأمل. أنا أخبركم بكل هذا كي تتعلموا كيفية التعامل مع هذه الأشياء المخزية عندما تصلون إلى حكم البلاد ذات يوم".

ومنذ أكثر من شهر يواصل زعيم المافيا التركي فضح رموز النظام التركي الحاكم، في سلسلة فيديوهات ينشرها عبر قناته بموقع "يوتيوب"، وكذلك سلسلة تغريدات ينشرها على حسابه بـ"تويتر".

وكان بكر قد نشر السبت تغريدة قال فيها، إنه قام بتهريب 5 أطنان من الكوكايين إلى تركيا عبر ميناء إزمير، وأن الوزير صويلو كان على علم بتلك العملية.

بدوره هاجم زعيم المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو، الرئيس رجب طيب أردوغان؛ لدعمه وزير الداخلية رغم أن الأخير تحوم حوله الكثير من الشبهات بالتورط في عدد من الجرائم والفضائح.

قليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، وجه سؤالًا لأردوغان، خلال اجتماع لحزبه، الثلاثاء، قال فيه "هل قمت باستدعاء صويلو لمعرفة ذلك السياسي الذي يتقاضى 10 آلاف دولار شهريًا من زعيم المافيا؟".

وكان صويلو قال في وقت سابق إن هناك من يتقاضى ذلك المبلغ من زعيم المافيا، دون الكشف عن هويته، وذلك لوأد حملة ظهرت داخل حزب العدالة والتنمية تطالب باستقالته على خلفية اتهامات زعيم المافيا له.

زعيم المعارضة هاجم أردوغان بسبب عدم مناقشته نظيره الأمريكي جو بايدن، لمسألة "الإبادة الجماعية للأرمن" خلال اللقاء الأخير الذي جمعه به في العاصمة البلجيكية بروكسل، على هامش اجتماع حلف شكال الأطلسي (ناتو).

وأضاف قائلا: "قبل توجهه لبروكسل قال إنه سيسأل عن اعتراف بايدن بتلك الإبادة، لكنه لم يفعل. أردوغان استسلم للقوى السيادية، ولهذا السبب يمثل مشكلة أمن قومي لجمهورية تركيا".

واستطرد: "لم يستطع طرح السؤال، لا يمكنه ذلك، ولا يملك القوة الكافية لطرح سؤال مثل هذا".