شكرا لقرائتكم خبر عن التوصل لاتفاق.. مصر تكشف تفاصيل جديدة عن سفينة "إيفر جيفن" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أن الهيئة توصلت إلى اتفاق مبدئي فيما يتعلق بالسفينة "إيفر جيفن".

وأوضح الفريق ربيع في تصريح له أمس، أن الاتفاق مرض بنسبة كبيرة للهيئة، وكافة الأطراف وسيتم الإعلان عن تفاصيله، بمجرد الانتهاء منه منتصف الأسبوع المقبل.

يشار إلى هيئة القناة تتحفظ على السفينة بمياه البحيرات المُرّة، منذ إعادة تعويمها في نهاية مارس الماضي، بعد أن تسبب جنوحها في إغلاق القناة.