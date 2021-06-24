الثلاثاء.. احتفال وطنى بحزب الوفد فى ذكرى ثورة 30 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - يقيم حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الوفد، احتفالاً وطنياً يوم الثلاثاء الموافق 29 يونيو الحالى، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، ودعا حزب الوفد القوى السياسية والحزبية للمشاركة في هذا الاحتفال المهم الذي يعقد بمقر الوفد .

كما يشارك فى هذا الاحتفال قيادات وأعضاء الهيئة العليا للحزب. وتقوم وسائل الإعلام المختلفة بتغطية هذا الاحتفال الوطنى، بمناسبة هذه الذكرى الغالية على نفوس المصريين، والتي أذهلت العالم أجمع.



وحققت الكثير من الإنجازات على أرض الواقع فى كافة المجالات، وحققت الريادة للدولة المصرية عربياً وإقليمياً وإفريقياً. كما أن هذه الثورة وضعت المشروع الوطنى الذي يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تحقيق الدولة العصرية الديمقراطية الحديثة.