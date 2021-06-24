اخبار العالم

اليوم.. قطع المياه عن مناطق بالقاهرة لمدة 10 ساعات

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق سوق السلاح وضعفها عن منطقة الدرب الأحمر، وذلك اعتبارًا من الساعة ٨ مساء اليوم الخميس الموافق 24-6-2021، وحتى الساعة 6 صباح غد الجمعة الموافق 25-6-2021.

وأضافت الشركة، أن قطع الخدمة؛ نظرا لتغيير منظومة تغذية المياه لمناطق السيدة زينب والسيدة عائشة والدرب الأحمر والقلعة من محطة مياه روض الفرج إلى محطة مياه الفسطاط، وذلك لمنع تسرب المياه أسفل خطوط مترو الأنفاق بمحطة مترو السيدة زينب.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا