شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تدعو لمحاسبة المسؤولين عن هجوم إقليم تيجراي الإثيوبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت الولايات المتحدة عن قلقها، إزاء تقارير عن مقتل وإصابة مدنيين في قصف على سوق في قرية بشمال إقليم تيجراي الإثيوبي.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن عشرات المدنيين قتلوا أو أصيبوا خلال قصف لقرية في شمال تيجراي في 22 (حزيران) يونيو".

وأضافت: "ندين بشدة هذا العمل البغيض، كما توجد تقارير موثوقة تفيد بأن قوات الأمن منعت العاملين في المجال الطبي من الوصول إلى ضحايا هذا الهجوم الفظيع".

وتابعت: "حرمان الضحايا من الرعاية الطبية العاجلة أمر شنيع وغير مقبول على الإطلاق"، مضيفة: "نحث السلطات الإثيوبية على ضمان الوصول الطبي الكامل ودون عوائق للضحايا على الفور".

ودعت الخارجية الأمريكية إلى إجراء تحقيق عاجل ومستقل، فضلا عن اتخاذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم، كما جددت الولايات المتحدة دعوتها لوقف فوري لإطلاق النار في تيجراي، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وحماية المدنيين.