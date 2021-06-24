شكرا لقرائتكم خبر عن التيار العوني يسعى إلى تفجير الشارع اللبناني مع انسداد الأفق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لا تزال تداعيات الكلمة التي وجهها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الأحد الماضي تستمر رغم الصمت الذي قوبلت به من قِبل حليفه حزب الله، وانسداد الأفق أمام تشكيل حكومة تنقذ لبنان، وفيما حاول رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب تحمُّل مسؤولية الانهيار الحاصل في لبنان في كلمة وجهها أمس، تتفاقم الأزمات في لبنان والشعب اللبناني يئن تحت ضغوط فقدان السلع الأساسية وبشكل خاص المحروقات التي أدى فقدانها إلى شل الحركة الاقتصادية.

وذكرت مصادر إعلامية أن التيار الوطني الحر الذي يتزعمه جبران باسيل يستعد لتفجير الوضع اللبناني باللجوء إلى الشارع في محاولة لإنهاء تكليف سعد الحريري وتوجيه ضربة قاضية لمبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، فيما يعتزم رئيس الجمهورية طرح العديد من الخطوات التي لا تزال قيد الدراسة والإعداد، من ضمنها الدعوة لعقد طاولة حوار وطني في قصر بعبدا، وتوجيه كلمة إلى اللبنانيين في محاولة لإظهار نفسه أنه يكشف الحقائق بينما يراد منها تحميل بري والحريري مسؤولية عدم تشكيل حكومة جديدة.

لكن مصادر سياسية ترى أن أي دعوة من الرئيس لحوار وطني ستفشل كما فشلت سابقاتها، خاصة أن التيار والرئيس عون بدآ بالابتعاد عن معظم القوى السياسية وباتا رهينة مصالح الحزب وقياداته وطموحاتهم، وخاصة طموح باسيل بالوصول إلى رئاسة الجمهورية.

وذكرت المصادر الإعلامية أن ما سيقدم عليه رئيس الجمهورية في حال فشل في حوار وطني شامل سيكون اللجوء إلى الشارع.

من جهته، استنكر رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب محاولات تحميل حكومته مسؤولية الانهيار، وقال في بيان أمس: فعلاً من المعيب أن تنقلب المعايير وتتغير المفاهيم وتُطمس الحقائق. وإذا كنا نعمل بصمت ونحرص على عدم الدخول في سجالات مع أحد، خاصة في ظل الأزمة الحادة التي يمر بها الوطن، فذلك لا يعني أن نسكت عن التزوير الذي يحاول رمي المسؤوليات وتحميل هذه الحكومة عبء الممارسات السياسية والكيدية والشخصية والميليشياوية التي تسببت أو ساهمت في هذا الانهيار الذي يدفع اللبنانيون ثمنه اليوم.

وأضاف البيان: لقد قامت هذه الحكومة بواجباتها كاملة قبل استقالتها، ووضعت الخطط العلمية التي عرقلتها الحسابات والمصالح، رغم تأكيد الجهات المالية الدولية أهميتها وموضوعيتها وصوابها، وكان يمكن لها أن تضع لبنان على سكة الإنقاذ، كما أن هذه الحكومة تواصل عملها بجهد وهي في حالة تصريف الأعمال التي يفترض المنطق ألا يستمر تصريف الأعمال ما يقارب 11 شهرًا.

وأكد البيان أن الحكومة قبل الاستقالة وبعدها تلملم الركام الذي تركته السياسات المالية التي شاركتم فيها لسنوات طويلة، ولا يشفع لكم أنكم تحاولون التبرؤ منها بعد أن كنتم جزءًا منها.

وختم: المحاسبة يجب أن تكون على الذين شاركوا في التسبب بهذا الانهيار المالي، واللبنانيون لن يمنحوكم صك براءة من هدم الحجر والبشر سابقًا ثم هدم الاقتصاد ولقمة العيش اليوم.