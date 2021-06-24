شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحذر من أزمة جوع في مدغشقر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر رئيس برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، من أن عشرات الآلاف من الأشخاص على شفا المعاناة من المجاعة والموت جوعا، حيث تعاني مدغشقر أسوأ جفاف بها منذ 40 عاما، كما حث المجتمع الدولي على تقديم المساعدة للجزيرة.

وقال المدير التنفيذي للبرنامج، ديفيد بيسلي، في بيان خلال زيارته للجزيرة: «التقيت نساء وأطفالا كانوا يصارعون من أجل الحفاظ على حياتهم، لقد ساروا لساعات للوصول إلى نقاط توزيع الطعام التي نقيمها. لقد كان هؤلاء يتمتعون بصحة جيدة بما يكفي لتحقيق ذلك».

وأوضح: «تعيش العائلات على ثمار الصبار الأحمر الخام والأوراق البرية والجراد منذ شهور. لا يمكننا أن ندير ظهورنا للأشخاص الذين يعيشون هنا حيث يهدد الجفاف حياة الآلاف من الأبرياء».