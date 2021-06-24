لتأمين دارفور.. السودان ينشر 20 ألف عسكري بالإقليم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعهد مجلس السيادة السوداني، بنشر آلاف الجنود في دارفور لبسط الأمن وحماية المواطنين.

وشدد على ضرورة بسط هيبة الدولة وإنفاذ حكم القانون ضد كل من يريد النيل من وحدة وأمن وسلامة السودان.



وأعلن "حجر"، خلال مخاطبته مواطني محلية قريضة بولاية جنوب دارفور

وأكد عضو مجلس السيادة السوداني الطاهر أبو بكر حجر، التزام الحكومة الانتقالية بالعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

وقال حجر: "الأيام المقبلة ستشهد نشر قوات قوامها 20 ألف جندي في كل ولايات ومحليات دارفور بهدف بسط الأمن وحماية المواطنين، والتصدي لكل متربص بأمن البلاد".

ولفت إلى أن عهد الإفلات من العقاب، والتمادي في زعزعة أمن السودانيين قد انتهى بلا رجعة.

وأكد قدرة القوات المشتركة وقوات حركات الكفاح المسلح على حسم "التلفات الأمنية.





وأوضح أن اتفاقية سلام جوبا، عالجت قضايا السودان القومية والثروة والسلطة، والترتيبات الأمنية والمجالس التشريعية.

ونبه إلى ضرورة عودة النازحين واللأجئين وتوفير الخدمات الأساسية والضرورية لهم.

وناشد عضو السيادي مواطني قريضة بالعمل على وحدة الصف الوطني، ونبذ العنف والتصدي لدعاة الحرب وإشاعة الفتن.

وأضاف: "لابد أن نتعايش ونعمل على تحقيق السلام المجتمعي، والمصالحات بين كافة مكونات الولاية.

ودعا قبيلتي المساليت والفلاته إلى الكف عن الاقتتال والحرب اللعينة، والتحلي بالصبر والحكمة".

وتعهد عضو مجلس السيادة بالعمل على تحقيق التنمية المستدامة في الولاية.

وكان رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، أعلن مبادرة لتوحيد قوى الثورة وتحقيق السلام الشامل وتحصين الانتقال الديمقراطي في البلاد.