رد الجميل.. بايدن يرشح أرملة ماكين موفدا أمريكيا بالأمم المتحدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رشح الرئيس الأمريكي سيندي ماكين أرملة السناتور الجمهوري الراحل جون ماكين لتكون موفدة أمريكية لمنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة.

وبحسب بيان للبيت الأبيض فإن الرئيس جو بايدن رشح أيضا جاك ماركيل، وهو حاكم سابق لولاية ديلاوير التي ينتمي لها الرئيس، ليكون الممثل الأمريكي لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وخلال محاولات بايدن لتشكيل فريقه الرئاسي، كانت سيندي ماكين مرشحة بقوة لمنصب سفيرة واشنطن لدى بريطانيا.

وسيندي البالغة من العمر 66 عاما، هي أرملة عضو مجلس الشيوخ السابق جون ماكين، ومعروف عنها عشقها للحزب الجمهوري واللغة الإنجليزية طيلة حياتها.

وكانت سيندي ماكين اختارت بايدن على الرئيس دونالد ترامب في سبتمبر/أيلول الماضي، قائلة، إنه المرشح الوحيد في السباق الذي تعتقد أنه "سيدافع" عن القيم الأمريكية.

وظهرت سيندي في مقطع فيديو أثناء مؤتمر اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي في أغسطس/آب احتفالًا بصداقة زوجها غير المتوقعة مع بايدن.

كما هنأت بايدن على فوزه في الانتخابات، وحثت ترامب على القيام بدوره "من خلال التنازل بطريقة كريمة"، كما فعل زوجها مع باراك أوباما، بعد خسارته بأغلبية ساحقة أمامه في السباق الرئاسي لعام 2008.

واعتُبر هذا الدعم عامل حسم في فوز بايدن بولاية أريزونا في الانتخابات الرئاسية، حيث كان ماكين عضوا عن الولاية في مجلس الشيوخ في الفترة من 1987 وحتى وفاته بالسرطان عام 2018.

وسيندي هي ثاني جمهورية توقع لتقديم المشورة رسميًا لفريق الرئيس المنتخب، لتلحق بوب ماكدونالد، سكرتير شؤون المحاربين القدامى في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما في المجلس.