شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تخشى من وضع وبائي «متفجر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - أ ف ب

أعربت روسيا، الأربعاء عن خشيتها من مواجهة وضع وبائي «متفجر» على خلفية ارتفاع إجمالي الإصابات والوفيات ب«كوفيد-19« في ظل تفشي المتحوّر دلتا وبطء حملة التلقيح.

وأشارت نائبة رئيس الوزراء، تاتيانا جوليكوفا، إلى أن الإصابات الوبائية «آخذة في الارتفاع في جميع المناطق الروسية»، وإلى «تفش سريع للمرض»، داعية إلى تعزيز التدابير الصحية الوقائية وتسريع حملات التلقيح. وقالت: «الأسبوع الماضي، ارتفع معدل الوفيات المرتبطة بكوفيد بنسبة 21.3% مقارنة بالأشهر السابقة»، وسط تسجيل روسيا آلاف الحالات الجديدة ومئات الوفيات الإضافية يومياً.

بدوره، قال رئيس بلدية موسكو، سيرجي سوبيانين، إن «الوضع أصبح متفجراً، وسيظل صعباً». وأوضح أن نحو 90% من المصابين حديثاً في العاصمة رصد لديهم المتحوّر «دلتا» الذي ظهر في الهند، ويعدّ ناقلاً للعدوى بشكل أكبر.

وقال سوبيانين، إنّ عدد الأسرّة المخصّصة لمرضى «كوفيد-19» في موسكو يبلغ 20 ألفاً، يشغل مصابون أكثر من نصفها.

وأمرت سلطات موسكو وضواحيها في ال16 من الشهر الجاري بجعل التلقيح إلزامياً في قطاع الخدمات في مواجهة وضع «خطر»، للمرة الأولى في روسيا.

وأوضحت جوليكوفا أن 20,7 مليون روسي من 146 مليون تلقوا جرعة أولى من اللقاحات، و16,7 مليون تلقوا الجرعتين.

وتعدّ العاصمة الروسية بؤرة الوباء الرئيسية، حيث أكتشف أكثر من 50 ألف حالة جديدة في الأسبوعين الماضيين، وهو عدد غير مسبوق.