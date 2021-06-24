شكرا لقرائتكم خبر عن مركز «مورو» يتعاون مع «إنتل» لتسريع التحول الرقمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وقّع مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» التابع ل«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، مذكرة تفاهم مع شركة «إنتل» التكنولوجية لتعزيز التعاون في تنفيذ وتسريع مبادرات التحول الرقمي في مركز البيانات الأخضر التابع ل«مورو»، والذي يعد أول مركز بيانات يعمل بالطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط.

وقّع المذكرة كل من المهندس مروان بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «ديوا الرقمية»، وطه خليفة، المدير الإقليمي لقطاع مبيعات حوسبة المتعاملين في شركة «إنتل» في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ودول منطقة مجلس التعاون الخليجي.

وستعزز مذكرة التفاهم هذه استثمارات تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة في مركز مورو، بجانب دعم المبادرات في مجال الحلول الذكية. كما تركز المذكرة على مجالات متعددة تشمل البنية التحتية السحابية، ومنصات التحليلات، والمدن الذكية، ونظم المراقبة بالفيديو، ومركز البيانات الأخضر، واستخدامات تكنولوجيا إنترنت الأشياء.

من جانبه، قال مروان بن حيدر: «تأتي مبادرات مركز مورو في إطار تنفيذ توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والتي تهدف إلى جعل دولة الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الأخضر المستدام. وتساهم مذكرة التفاهم في دعم مساعينا لجعل مركز البيانات الأخضر أفضل منصة مستدامة للتكنولوجيا المستقبلية في العالم. ولكونه أحد أدوات تمكين مبادرة دبي 10X، يسعى «مورو» دائماً لعقد الشراكات الإستراتيجية مع مختلف الشركات الرائدة في مجالها. ومن خلال هذا التعاون مع شركة «إنتل»، يتمثل هدفنا في تبادل المعرفة والخبرات وتفعيل الاستراتيجيات المؤثرة التي ستعزز مكانتنا كخبراء تقنيين رئيسيين، محلياً وعالمياً».