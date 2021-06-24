شكرا لقرائتكم خبر عن 12 طالباً يفوزون بتحدي «صمم مزرعتك بالتكنولوجيا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مكتب الأمن الغذائي والمائي عن الفائزين بتحدي «صمم مزرعتك الممكنة بالتكنولوجيا» ضمن مستهدفات كتاب «الأمن الغذائي - رحلتنا الأولى» الذي أصدره المكتب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم يناير الماضي.

جاء ذلك خلال فعالية افتراضية حضرتها مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي وعدد من مسؤولي مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي والطلبة الفائزين وأولياء أمورهم.

ويهدف كتاب «الأمن الغذائي - رحلتنا الأولى» إلى رفع وعي طلبة المدارس حول ملف الأمن الغذائي وأهمية إيجاد حلول مبتكرة لتحديات الغذاء والزراعة في الإمارات ويٌجسد الكتاب شخصيات إماراتية شبابية تنطلق خلال الكتاب في رحلة ترتكز على الاستكشاف والابتكار والمغامرة ليتعلموا المزيد عن الأمن الغذائي، كما يهدف الكتاب إلى تشجيع الجيل المقبل من الشباب على دراسة تخصصات علمية تتعلق بالأمن الغذائي والزراعة في المستقبل.

ومن أجل ترجمة أهداف كتاب «الأمن الغذائي - رحلتنا الأولى» إلى واقع مثمر تم إطلاق التحدي ضمن الكتاب بهدف تشجيع الطلبة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 و17 عاماً على تصميم نماذج لمزارع باستخدام التقنيات الحديثة وتحمل في طياتها حلولا لتحديات الزراعة في دولة الإمارات.

ولاقت المسابقة تفاعل العديد من الطلبة من مختلف أنحاء الدولة وتم استلام أكثر من 1900 مشاركة حيث تم اختيار 12 فائزاً منهم ثلاثة احتلوا المراكز الأولى ممن تأهلوا بعد اجتيازهم المراحل التحكيمية المتخصصة.

وقالت مريم المهيري: «تحرص الدولة على تعزيز أمنها الغذائي ضمن أهم ملفاتها الاستراتيجية في المستقبل وهو ما يستلزم رفع وعي المجتمع تجاه هذا الملف الحيوي وتأهيل الأجيال الحالية والمستقبلة على المساهمة في إيجاد حلول مبتكرة لتحدياتنا الغذائية والزراعية على وجه الخصوص في الدولة ولقد كان الهدف من إطلاق كتاب - الأمن الغذائي.. رحلتنا الأولى - إلى التعريف بأهمية الأمن الغذائي والزراعة الحديثة وإشراك طلبة المدارس في ابتكار أدوات جديدة تؤهلهم لإيجاد حلول أكبر في المستقبل». (وام )